BEWAG-Prozess beginnt

Vor einem Schöffengericht müssen sich ab Montag elf Angeklagte, darunter die ehemaligen BEWAG-Vorstände Hans Lukits und Josef Münzenrieder, verantworten. Ihnen wird Untreue vorgeworfen.

Der Sachverhalt in dem um 8.30 Uhr beginnenden Prozess ist kompliziert und komplex, sagt der Pressesprecher des Landesgerichts Eisenstadt, Bernhard Kolonovits. Die Anklage wirft den ehemaligen BEWAG-Managern und Mitarbeitern Untreue und Bestechung vor. So sollen 1,3 Millionen Euro an Schmiergeld geflossen sein. In Summe sind 14 Verhandlungstage für den Wirtschaftsprozess rund um das Genehmigungsverfahren und den geplanten, jedoch nie realisierten, Bau eines Windparks in Ungarn vorgesehen.

Lukits und Münzenrieder weisen Vorwürfe zurück

Der Prozess beginnt mit dem Anfangsplädoyer der Staatsanwaltschaft. Dabei soll auch den beiden Schöffenrichtern der Sachverhalt dargestellt werden. Danach können die elf Angeklagten ihre Stellungnahme abgeben, und dann folgen die Eröffnungsplädoyers der 13 Anwälte der Angeklagten. Der erste Verhandlungstag ist bis 16.00 Uhr anberaumt.

Die angeklagten Ex-BEWAG-Vorstände Lukits und Münzenrieder wurden 2011 von der BEWAG entlassen. Beide bekämpfen seither die Entlassung und weisen alle Vorwürfe zurück. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Links: