600 beim Dirtrun in Zillingtal

Am Samstag sind insgesamt 600 Sportler in Zillingtal an ihre Grenzen gegangen: Der „Celtic Warrior Dirtrun“ über Stock und Stein und durchs Wasser verlangte ihnen körperlich und mental alles ab.

Drei Runden mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dirtruns in Zillingtal bewältigen. Auf der in Summe 50 Kilometer langen Strecke mussten sie an die 200 Hürden überwinden und dafür klettern und durch Schlamm robben.

Wem die 50 Kilometer zuviel waren, der konnte sich auch für kürzere Varianten - sieben, 15 oder 30 Kilometer - entscheiden. Egal für welche Distanz sich die Sportler entschieden, die Herausforderungen waren für alle enorm.

Kaltes Wasser als harte Prüfung Selbst Hartgesottene kostete es viel Überwindung Hindernisse den fünf Grad Celsius kalten See zu durchtauchen.

Ein Kilometer voller Hindernisse für Kinder

Insgesamt waren am Samstag 550 Erwachsene und 50 Kinder aus neun Nationen am Start. Einige der Sportler wollten sich im Burgenland auch für die Europameisterschaften in Amsterdam qualifizieren. Die Junioren mussten einen Kilometer voller Hindernisse bewältigen und gaben alles - auch wenn ihnen ihre Eltern mitunter über die Hindernisse helfen mussten.

Gute Laune trotz aller Strapatzen Die Teilnehmer blieben trotz aller Anstrengungen gut gelaunt.

Die Sportler quälten sich auch für einen guten Zweck. Abzüglich der Veranstaltungskosten werden die Einnahmen an das Kinderhospitz Sterntalerhof in Kitzladen gespendet.