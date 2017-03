Oberwart: Kindergartenschule eröffnet

Am Freitag ist die neu umgebaute Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Oberwart mit einem feierlichen Festakt eröffnet worden. Es ist im Burgenland noch immer die einzige Ausbildungsstätte für Kindergartenpädagogen.

Zum neuen Kleid der Schule ist auch gleich der neue Name gekommen - und so wurde die ehemalige BAKIP von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) als Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik - kurz BAfEP- eröffnet. Die Bildungsministerin wurde mit Blasmusik und großem Medienrummel in Oberwart begrüßt. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit präsentierte sich die ehemalige BAKIP als moderne Bildungsanstalt des Bundes.

„Ich glaube, es ist wirklich eine sehr wichtige Schule für die Region. So soll es ja auch sein, dass Schulen in der Region Impulse geben und eine gute Auswirkung auf die Region haben, deshalb ist uns dieses Schulprojekt auch so ein Anliegen gewesen“, sagte Hammerschmid.

Besonderer Tag für Schule

„Wir wussten immer, dass wir versuchen qualitativ hochwertig mit den Schülern zu arbeiten - jetzt haben wir aber auch die räumlichen Voraussetzungen dafür und auch die Möglichkeit alle Hilfsmittel dafür zu verwenden“, so Direktorin Barbara Györög. Für die Direktorin war es ein ganz besonderer Tag. Nach vielen Mühen ist aus der sanierungsbedürftigen Schule laut Architekten ein Ferrari geworden. Das Gebäude soll in Zukunft 60 Prozent Energieersparnis bringen. In den Umbau ist laut Bauherrn aber auch kräftig investiert worden.

Sanierung um 11,4 Millionen Euro

„Wir haben Aufträge im Gesamtwert von zirka 11,4 Millionen Euro beschlossen. Es waren alle Beschlüsse einstimmig, also auch ein Dank an alle meine Stadt- und Gemeinderäte“, so der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP). Dankbar sind nach mehr als einem Schuljahr in den vorübergehend eingerichteten Containern auch die Schüler, denen die hohen Räume gut gefallen.

Nicht nur für die Schulstadt Oberwart ist die Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik - BAfEP - ein Gewinn. „Ich denke, dass sich die Schüler und die Lehrer hier sehr wohlfühlen und dass hier eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit verrichtet wird“, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Fast 500 Schüler können die angenehme Lernatmosphäre in der umgebauten Bildungseinrichtung nützen.