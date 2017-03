Neuer Präsident für Renommierte Weingüter

Die Renommierten Weingüter im Burgenland haben einen neuen Präsidenten. Der Winzer Kurt Feiler aus Rust löst Paul Rittsteuer an der Spitze des Vereins, zu dem dreizehn Top Winzer gehören, ab.

Es gab einen Wechsel an der Spitze der Renommierten Weingüter. Präsident Paul Rittsteuer, Winzer und Ex-Landesrat, legte auf eigenen Wunsch diese Funktion nach elf Jahren zurück. Aus Altersgründen wie er sagt, weil er auf den siebzigsten Geburtstag zugehe, sei es Zeit etwas kürzer zu treten. Neuer Präsident ist Winzer Kurt Feiler aus Rust. Er ist bei der Generalversammlung der Renommierten Weingüter einstimmig gewählt worden.

„Es ist so, dass ich die bewährte Arbeit forsetzen möchte. Das Team werden wir verjüngen - das sind so die ersten Vorsätze“, so Feiler. Über die Situation beim Wein heuer sagte Feiler, dass der Frost ein großes Thema im Burgenland gewesen sei und es dadurch einiges weniger an Wein geben werde.

Renommierte Weingüter

Exportieren in 30 Länder

Die Renommierten Weingüter sind ein Verein zu dem dreizehn burgenländischen Top-Winzer gehören, die sich für hochwertigen Weinbau engagieren. Gemeinsam bewirtschaften die RWB-Weingüter 370 Hektar Weingärten und beschäftigen 110 Mitarbeiter. Produziert werden pro Jahr mehr als zwei Millionen Flaschen.

Der Exportanteil liegt im Durchschnitt bei knapp 30 Prozent. Geliefert wird in 30 Länder. Der Jahresumsatz beträgt rund 20 Millionen Euro. Die Winzer stellen ihre Weine regelmäßig auf Messen, wie jetzt im Mitte März beispielsweise wieder auf der Pro Wein in Düsseldorf vor. Traditioneller Fixpunkt ist die Jahrespräsentation im Schloss Esterhazy in Eisenstadt - heuer am 11. Mai.