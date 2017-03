Putzunfälle: 600 pro Jahr im Burgenland

Der Frühjahrsputz birgt die eine oder andere Gefahr: Rund 19.000 Putzunfälle gibt es österreichweit pro Jahr, 600 davon im Burgenland - bilanziert das Kuratorium für Verkehrssicherheit und gibt Tipps, zur Unfallvermeidung.

Egal ob Fensterputzen oder etwa Kästen säubern: Auch im Burgenland steht in vielen Haushalten der Frühjahrsputz an. Doch das ist gar nicht ungefährlich - das Kuratorium für Verkehrssicherheit schätzt, dass es in den Monaten März und April zu knapp 50 Unfällen pro Tag kommen wird.

Insgesamt gibt es in Österreich 19.100 Putzunfälle im Jahr, 600 davon im Burgenland. Acht von zehn Verletzte sind weiblich. Besonders gefährdet sind Frauen ab 65 - bei mehr als der Hälfte der Unfälle sind die Frauen in diesem Alter.

Knochenbrüche und offene Wunden

Bei 56 Prozent der Unfälle gibt es Knochenbrüche, gefolgt von offenen Wunden. Ausgelöst werden die Verletzungen vor allem durch das Stolpern über Staubsaugergeräte, oder durch Stürze auf Stiegen.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit empfiehlt, für den Frühjahrsputz genügend Zeit einzuplanen. Stress und Hektik sollten vermieden werden, dafür solle es mehr Pausen geben. Außerdem wird dazu geraten, den Frühjahrsputz mit zweckmäßiger Kleidung und gutem Schuhwerk zu erledigen.