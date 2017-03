Beste Start Up-Ideen prämiert

Am Donnerstag sind in der Fachhochschule Eisenstadt die Gewinner der „Start Up your Idea-Challenge“ ermittelt worden, die Gründungsideen für Unternehmen in den Bereichen Produkt oder Dienstleistungsinnovationen entwickelt haben.

Mit dieser „Start Up Your Idea-Challenge“ sollen Teams, aber auch Einzelentwickler animiert werden kreative Produkte umzusetzen und zu vermarkten. Präsentiert wurden Projekte von mobilen Studentenunterkünften, die günstig gebaut werden können, bis hin zu Netzwerkmodellen für die Pharmaindustrie.

Unter den mehr als 20 Einreichungen ging als Sieger die Geschäftsidee Smartvineyards, also kluger Weingarten, hervor. Ein Team burgenländischer Studenten entwickelte ein System, dass Weinbauern bei ihrer Arbeit unterstützt. „Es geht um mehrere Punkte, aber der Hauptfokus liegt auf den Spritzmitteln. Aber auch auf der Optimierung der Herstellungsprozesse im Weingarten“, erklärte Michael Lagan aus Rohrbach.

ORF

Projekte auf hohem Niveau

In den eingereichten Projekten steckt viel Erfindergeist auf hohem Niveau, sagte der Geschäftsführer der Forschung, Technologie, Innovation Burgenland, Walter Mayerhofer. „Ich finde, die machen das gut. Ich war heuer von der Qualität der Projekte sehr begeistert. Es waren viele dabei, wo ich das Gefühl habe, dass da echt ein Geschäft daraus werden kann und um das geht es“, so Mayerhofer.

Den zweiten Platz holte sich Petra Ott aus Eisenstadt für ein Sozialprojekt für autistische Kinder. Platz drei errang ein Team aus Neutal, das ein Testgerät für Spitzen- und Breitensportler entwickelte.