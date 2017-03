Neues Gemeindezentrum in Halbturn

In Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) entsteht ein neues Gemeindezentrum. Es besteht aus dem neuen Gemeindeamt, das bereits fertiggestellt wurde und einer großen Veranstaltungsstätte. Insgesamt investiert die Gemeinde 3,5 Millionen Euro.

Das alte Gemeindeamt in Halbturn stammte aus den frühen 1960er Jahren und musste komplett saniert werden. Ein Jahr lang dauerten die Arbeiten. Im Zuge der Renovierung wurden auch Zubauten errichtet, erzählte der Halbturner Bürgermeister Markus Ulram (ÖVP).

„Somit haben wir auch Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung, wie auch für den gemeindeeigenen Postpartner und für die Polizeiinspektion geschaffen. Es ist natürlich auch barrierefrei geworden und viel freundlicher, moderner durch Glasflächen“, so Ulram.

Mehrzwecksaal und Tagesbetreuung

Gleich neben dem neuen Gemeindeamt entsteht derzeit das zweite Projekt der Gemeinde Halbturn. Auf 1.000 Quadratmetern wird eine Veranstaltungsstätte errichtet, mit einem großen Mehrzwecksaal und mit einer Tagesbetreuung für Senioren, so Bürgermeister Ulram.

„Wir investieren in das gesamte Gemeindezentrum 3,5 Millionen Euro Netto. Davon wird für die Veranstaltungs- und Tagesheimstätte 1,8 Millionen Euro verwendet werden. Wir sind sehr zuversichtlich, weil es bis jetzt bei allen anderen Bauprojekten gelungen ist, dass wir bei den Schätzkosten liegen“, so Ulram.

Finanziell steht die 1.900 Einwohner-Gemeinde sehr gut da. Man sei die größte Windparkgemeinde Österreichs und könne daher das Budget damit etwas befüllen und man habe auch im Gemeinderat einen sehr positiven Rechnungsabschluss vom Jahr 2016 mit knapp 600.000 Euro positiv abschließen können, sagte Ulram. Im Herbst sollen die Arbeiten am Gemeindezentrum Halbturn abgeschlossen sein. Als nächstes Projekt soll dann die Volksschule Halbturn saniert werden.