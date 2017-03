Gute Jobchancen für Lehrer

All jene, die jetzt die Ausbildung zum Lehrer anstreben werden gute Jobchancen vorausgesagt. Die Pädagogische Hochschule Burgenland hat bei einem Tag der Offenen Tür ihre Pforten für Interessierte geöffnet.

An der Pädagogischen Hochschule Burgenland kann im Rahmen des Studienverbunds Süd-Ost das Lehramt Primarstufe - also Volksschule - sowie das Lehramt Sekundarstufe - sprich für die NMS, AHS, oder für HAK, HTL oder HBLA - studiert werden.

„Ein großer Bedarf wird im Bereich der Volksschulen sein. Einen Bedarf gibt es auch an Lehrern der Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik, Geschichte und auch burgenland-kroatisch, das wir ab dem nächsten Jahr auch anbieten“, so Vizerektorin Inge Strobl-Zuchtriegel.

Männliche Volksschullehrer gesucht

Viele Mädchen interessieren sich für den Lehrerberuf, aber vor allem männlicher Lehrernachwuchs wird gewünscht. Denn vor allem in den Volksschulen gäbe es einen Bedarf an Lehrern, damit die Kinder auch eine männliche Bezugsperson haben würden, meinte Strobl-Zuchtriegel.

Das Bachelorstudium dauert 8 Semester, dann kommt die Phase, in der die Absolventen bereits in den Schulen arbeiten. Und es gibt die Möglichkeit des Masterabschlusses - dieser dauert für die Primarstufe 2 Semester und für die Sekundarstufe 4 Semester.

Viele Interessierte

Die Interessenten können am Tag der offenen Tür in den Beruf hineinschnuppern. Marvin Grill aus Ternitz ist generell an einem pädagogischen Beruf interessiert und hat sich bereits entschlossen das Lehramt für Deutsch und Geschichte zu studieren. Michaela Reichardt unterrichtet im Gymnasium Kurzwiese und ist mit einer Schauklasse vor Ort. Sie schlug diesen Berufsweg ein, weil sie immer schon Mathematik bis zur Matura unterrichten wollte. Auch für die Kinder in den Schauklassen war der Tag der offenen Tür etwas Besonderes - sie waren zum Teil noch braver als sonst.

Derzeit gibt es im Burgenland 1.068 Volksschullehrer, 1.020 NMS-Lehrer und 1.785 Lehrer an den AHS und an den Berufsbildenden Höheren Schulen. Die Anmeldung für das Lehramtsstudium ist bis einschließlich 15. Mai möglich.

