Cyber-Angriff auf Dujmovits’ Homepage

Wie die „Kronen Zeitung“ am Mittwoch berichtet hat, hat Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits ihre Teilnahme am Weltcup-Rennen in Kayseri (Türkei) abgesagt. Der Grund: ein Cyber-Angriff mit möglichem kurdischen Hintergrund auf die Website der Burgenländerin.

Kayseri ist jene türkische Provinzhauptstadt, in der am 17. Dezember 2016 ein Selbstmordattentäter der PKK mit einer Autobombe 14 türkische Soldaten getötet und 55 Menschen verletzt hatte. Für das Weltcup-Rennen in Kayseri am Samstag habe der internationale Skiverband FIS den Sportlern zwar ständigen Polizeischutz und sogar Scharfschützen an der Piste garantiert, dennoch bleibe Julia Dujmovits daheim und bereite sich auf die in 14 Tagen startende Snowboard-WM in Sierra Nevada vor, heißt es in dem Bericht.

Persönliche Erklärung online

In ihrem Blog auf ihrer Homepage erklärt Dujmovits: „Sorry, ich bin nicht Snowboarderin geworden, um unter Polizeischutz und bewacht von Scharfschützen Rennen zu fahren. In einem Land, dass aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung einfach keine Sicherheit garantieren kann. Ich betone: Das ist meine ganz persönliche Sichtweise. Ich respektiere natürlich, dass andere Athleten sich in diesem Fall anders entschieden haben“ - mehr dazu auf der Hompage von Julia Dujmovits.

