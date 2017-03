Defekte Beleuchtungsanlage führte zu Großbrand

Nach dem Großbrand in einer Wohnhausanlage am Sonntag in Jennersdorf ist jetzt die Brandursache geklärt: Ein elektrischer Defekt in der Beleuchtungsanlage führte laut Brandermittler zu dem Feuer.

Bei dem Brand wurde der Großteil der Wohnhausanlage mit 24 Wohnungen, einem Geschäft und einer Gaststätte zerstört. 68 Menschen hatten dort gewohnt, neun wurden nach dem Brand ins Krankenhaus gebracht, konnten aber mittlerweile wieder entlassen.

ORF

Ausgelöst wurde das Feuer durch einen „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ elektrischen Defekt in der Beleuchtungsanlage, hieß es am Mittwoch von der Landespolizei Burgenland. An den Ermittlungen waren Beamte des Landeskriminalamtes und des Bundeskriminalamtes beteiligt.

Die Beleuchtungskörper mit Bewegungsmeldern waren entlang von Lagerboxen aus Holz im Hof installiert. Dort sei es zum Brandausbruch gekommen. Vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln als Ursache ist laut Polizei auszuschließen.

