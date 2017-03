Junge Verstärkung für Polizeiinspektionen

Die burgenländische Polizei bekommt Verstärkung. Insgesamt 49 junge Polizistinnen und Polizisten haben ihre Ausbildung samt Dienstprüfung abgeschlossen und werden ab Mittwoch ihren Dienst versehen.

Über 49 frischgebackene Polizistinnen und Polizisten freut sich die burgenländische Polizei. 30 weitere, zukünftige Polizisten sind seit Anfang Jänner in Ausbildung. Sie erhalten derzeit eine sechsmonatige Basisausbildung und werden danach ihren Dienst in Nickelsdorf verrichten.

LPD Burgenlan

Wie die Mutter, so die Tochter

Es gibt zwar in der burgenländischen Polizei mehrere Ehepartner, die diesen Beruf ausüben, dass eine Mutter ausgemustert, also ihren Dienst antritt, und die Tochter angelobt wird, ist jedoch einmalig in der Geschichte der heimischen Exekutive. Während die Mutter nach der Vollausbildung zukünftig auf der Polizeiinspektion Nickelsdorf ihren Dienst verrichten wird, absolviert die Tochter den sechsmonatigen Basislehrgang für den Grenzdienst.

LPD Burgenlan

Die Polizeiausbildung dauert grundsätzlich zwei Jahre. Es werden 20 verschiedene Lehrgegenstände wie Straf- und Verkehrsrecht, Konfliktmanagement oder Schiess- und Waffenkunde unterrichtet. Laut Polizei wird auch weiterhin Nachwuchs gesucht. Bewerbungen werden gerne entgegengenommen.