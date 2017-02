Thujenbrand: Polizei rettet Mann

Der Brand einer Thujenhecke hat am Dienstag in Hornstein einen Verletzten gefordert. Ein 71-jähriger Pensionist führte in seinem Garten Schweißarbeiten durch, als ein Funke die Thujen in Brand setzte.

Die Löschversuche des Mannes blieben ergebnislos. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer auf die gesamte, 15 Meter lange Hecke aus. Vier Reifen, die daneben gelagert waren, brannten ebenfalls ab und verqualmten den gesamten Bereich um das Haus. Erst die Feuerwehren aus Hornstein und Neufeld, die mit Atemschutzgeräten anrückten, konnten den Brand löschen. Der 71-jährige Mann musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Landespolizeidirektion Burgenland