Wirtshaussterben: Tankstelle als Treffpunkt

Vom sogenannten Wirtshaussterben ist auch das Burgenland betroffen. Weil die Gasthäuser als Ort des Zusammentreffens oft wegfallen, übernehmen auch Tankstellen diese Funktion. Dort wird dann nicht nur getankt.

Im „Kaffeehaus bei der Tankstelle“ in Markt Neuhodis kann man tanken, aber auch auf einen Kaffee oder ein Bier zum Tratschen bleiben. Für die Stammgäste ist das Lokal der Tankstelle zum Treffpunkt in der Gemeinde geworden.

Kampf dem Wirtshaussterben

Pächterin des „Tankstellen-Kaffeehauses“ ist Claudia Habetler. Sie betreibt am Wochenende ein Wirtshaus in der Nachbargemeinde. Unter der Woche ist das Kaffeehaus bei der Tankstelle das Hauptgeschäft. "Wir haben selbst ein Wirtshaus, waren aber auch vom Wirtshaussterben betroffen. Dann haben wir gesagt: Wir probieren es hier in Markt Neuhodis, ein bisschen „zentraler" und ja, es ist recht gut aufgegangen“, erzählt die Pächterin.

Lieder für den Tankwart Einzelnen Stammgästen, aber auch Mitarbeitern, wie dem Tankwart Karolyi „Karsi“ Magyar, hat die Chefin bereits eigene Lieder komponiert.

„Wir sind wie eine große Familie“

Die Tankstelle hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, erzählt Pächterin Claudia Habetler: „Im Wirtshaus ist niemand und dann fährt man weiter und merkt, dort ist was los, da geht wer tanken oder Auto waschen. Und wenn zwei Autos da sind, dann schaut man rein und trifft sich.“

ORF

Viele der Stammgäste sind jeden Tag zu Gast. Manche lassen sich sogar ihre Pakete zur Tankstelle liefern. Freundschaften und Kameradschaft haben sich zwischen den Gästen entwickelt, berichtet die Pächterin: „Wir sind wie eine große Familie. Wenn einer ein Problem hat oder etwas erzählen will, dann kommt er und dann wird darüber geredet.“

Gute Laune, Kameradschaft und Hilfsbereitschaft - das gibt es im Kaffeehaus an der Tankstelle praktisch jeden Tag. Denn dort ist die Tür 365 Tage im Jahr offen.

ORF

Tankstellen als Orte der Begegnung erforscht

Der Grazer Kulturanthropologe Helmut Eberhart hat mit Studierenden Tankstellen in und um Graz als Orte der Begegnung erforscht. Seine Beobachtung: Gerade auf dem Land übernehmen Tankstellen zunehmend die Rolle des klassischen Wirtshauses. Die Ergebnisse der Studie werden 2019 in einer Ausstellung im Volkskundemuseum Joanneum zu sehen sein - mehr dazu in Rolle des klassischen Wirtshauses (ORF.at; 26.02.2017)