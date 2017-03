Jennersdorf: Sechs Wohnungen wieder frei

Nach dem Großbrand am Sonntag in Jennersdorf stehen die Brandursache und die Schadenshöhe noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der Großteil des Hauses ist nicht bewohnbar, von den insgesamt 24 Wohnungen konnten nur sechs wieder frei gegeben werden.

Jene Mieter, die noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, seien in Notunterkünften untergebracht, sagte der Jennersdorfer Bürgermeister Bernhard Hirczy (ÖVP). Er hob auch die große Hilfsbereitschaft in der Jennersdorfer Bevölkerung hervor. Immer würden viele Jennersdorfer ihre Hilfe den Bewohner der betroffenen Wohnungen anbieten.

Link: