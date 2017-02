15 Tonnen Fisch im Eis erstickt

Ein großes Fischsterben in der Langen Lacke zwischen Illmitz und Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) sorgt derzeit für einen Einsatz der Mitarbeiter des Nationalparks. Die Fische sind im Eis erstickt.

Durch den Frost ist die Lange Lacke bis auf den Grund gefroren, die Fische, meist zwei bis drei Kilogramm schwere Karpfen, sind erstickt. Seit Sonntag wurden mit Hilfe von Baggern insgesamt circa 15 Tonnen Fisch entsorgt und in die Tierkörperverwertung gebracht. Die Verwaltung des Nationalparks war von der großen Fischmenge überrascht. Noch ist nicht abzusehen, wie viele Fische in der Lacke sind.