Über Leiter in Nachtclub eingedrungen

In Neusiedl am See ist die Polizei Sonntagfrüh zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen worden. Die Beamten nahmen einen 29-Jährigen fest, der betrunken über eine Leiter in den Club eingedrungen war, nachdem er des Lokals verwiesen wurde.

Gegen 7.00 Uhr früh musste der Mann das Lokal verlassen, da er schon ausgiebig getrunken hatte. Danach dürfte er, anstatt sich auf den Heimweg zu machen, eine Leiter entdeckt haben. Mit Hilfe dieser Leiter, stieg er dann über einen benachbarten Schuppen in den Dachboden des Nachtklubs ein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Über Lüftungsschacht ins Gebäude

Der 29-Jährige wollte offenbar durch einen Lüftungsschacht, den er geöffnet hatte, weiter ins Gebäude vordringen. Aus noch unbekannten Gründen ließ er das dann doch bleiben. Der Türsteher und eine Mitarbeiterin des Lokals fanden schließlich den Eindringling auf dem Dachboden, worauf die Polizei verständigt wurde.

Ein Alkotest bei dem Mann fiel positiv aus. Aus diesem Grund habe man ihn auch noch nicht befragen können, hieß es von der Polizei, die wegen versuchten Einbruchs ermittelt. Gestohlen hat der Mann aber bei der Aktion nichts. Der 29-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.