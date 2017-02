Sechs Millionen Euro für „Das Fritz“

Im vergangenen Oktober haben in Weiden am See die Arbeiten für das neue Seerestaurant „Das Fritz“ begonnen. Bereits Mitte Mai soll die Eröffnung stattfinden. Betrieben wird das Lokal vom bekannten Gastronom Fritz Tösch. Die Baukosten belaufen sich auf sechs Millionen Euro.

Die Arbeiten am neuen Seerestaurant in Weiden am See (Bezirk Neusiedl) konnten trotz des extrem kalten Winters ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Nach nur wenigen Monaten steht bereits die gesamte Gebäudehülle, im Innenbereich werde derzeit die Fußbodenheizung verlegt, sagt Betreiber Fritz Tösch. Man liege genau im Zeitplan. Man werde Mitte bis spätestens Ende Mai die Eröffnung schaffen und mit einem Softopening starten.

Drei Monate vor Eröffnung ausgebucht

Das neue zweigeschoßige Gebäude wird eine Gesamtnutzfläche von rund 1.400 Quadratmetern haben. Im Erdgeschoß entsteht das Restaurant mit mehreren Bars, das obere Stockwerk wird für größere Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Seminare genutzt. Bereits jetzt drei Monate vor der Eröffnung sei man bereits so gut wie ausgebucht, sagte Tösch. Man habe ohne großartig Werbung zu betreiben eine extreme Nachfrage verspührt. Für den Sommer sei man an den Wochenenden bereits mit Hochzeiten und Feierlichkeiten ausgelastet. Auch im Jahr 2018 gebe es nur noch wenige Termine an den Wochenenden die frei sein würden, so Tösch.

Auf der Suche nach Mitarbeitern

Durch das neue Restaurant entstehen auch einige Jobs. Man sei dabei Mitarbeiter zu lukrieren. Man habe bereits 35 fixe Einstellungen getätigt und sei auch weiterhin auf der Suche nach guten Mitarbeitern, im besten Fall aus der Region, so Tösch. Betreiben wird Tösch das Lokal gemeinsam mit seinen Töchtern Judith und Vera. Ein Ruhetag ist voerst einmal kein Thema, sagt Vera Zakall-Tösch. Die ersten Jahre werde man sieben Tage die Woche durcharbeiten und das ganze Jahr über offen haben. Auch optisch wolle man einiges bieten. So wird ein großer Teil der Außenfassade mit Schilf bedeckt sein.