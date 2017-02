Neuer Wettkampf beim Surf World Cup 2017

Nicht nur die Location des heurigen Surf World Cups ist mit Neusiedl am See neu. Dieses Jahr soll es auch eine neue Wettkampfdisziplin, nämlich Foiling-Windsurfen, geben. Diese Art des Surfens ist bei Nichtsurfern noch eher unbekannt.

Foiling ist eine Art Schweben über dem Wasser. Das Surfbrett wird dabei nur noch von Tragflächen getragen, die am verlängerten Ende einer Finne angebracht sind. Ertsmals soll nun auch ein Wettkampf beim Surf World Cup in Neusiedl am See in dieser spektakulären Surfart ausgetragen werden. Damit findet heuer erstmals ein Bewerb im Foil-Windsurfen im Burgenland statt. In der neuen Disziplin sei ein Slalom geplant, sagte der Veranstalter Mike Piechunra. Damit solle der Surf World Cup auch sportlich auf eine höhere Stufe gehoben werden.

Event vorerst auf ein Jahr befristet

Erstmals wird heuer der Surf Worldcup nicht in Podersdorf sondern in Neusiedl am See stattfinden - mehr dazu in Erste Details zum neuen Surfweltcup. Neben dem Tagesprogramm im Strandbad Neusiedl, ist auch eine räumlich getrennte Partyzone in der Nähe des Outlet Centers Parndorf geplant. Etwas „Kopfzerbrechen“ bereite noch die finanzielle Komponente, so Piechura. Eine Unterstützung wie in Podersdorf, es gehe um etwa 80.000 Euro, gebe es nicht. Außerdem ist das Event in Neusiedl vorerst auf ein Jahr befristet. Der Surf-Worldcup findet von 28. April bis 7. Mai statt. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.