Mehrere Verletzte nach Großbrand

Aus bisher ungeklärter Ursache ist es am Sonntagnachmittag in Jennersdorf zu einem Gebäudebrand gekommen. Neun Menschen wurden dabei verletzt. Sie mussten mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die ersten Meldungen über einen Garagenbrand am Sonntag in Jennersdorf erreichten die Feuerwehr kurz vor 14.00 Uhr. Dabei war von einem Brand in einer Garage auf dem Hauptplatz die Rede. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aber im ersten Stock eines mehrstöckigen Gebäudes aus. Eine besondere Gefahr stellten mehrere Propangasflaschen dar, von denen eine laut Angaben der Feuerwehr sogar explodiert ist.

Gebäude musste evakuiert werden

Schnell wurde den Einsatzkräften klar, dass aufgrund der enormen Rauchentwicklung Atemschutzträger benötigt werden. Das Gebäude musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Im hinteren Bereich des Hauses befinden sich etliche Wohnungen, die Bewohner mussten diese aus Sicherheitsgründen verlassen. Dennoch wurden bei dem Brand insgesamt neun Menschen, darunter auch Kinder, verletzt. Sie mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt. Er zog sich Schnittverletzungen zu.

17 Fahrzeuge im Einsatz

Die Feuerwehren von Grieselstein, St. Martin an der Raab und Henndorf mussten nachalarmiert werden. Insgesamt waren sechs Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung mit 17 Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptstraße gesperrt werden. Gegen 16.00 Uhr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. An dem Gebäude entstand ein enormer Sachschaden. Alle 26 Wohnungen, die sich in dem Gebäudekomplex befinden, mussten behördlich geräumt werden. Die Stadtgemeinde Jennersdorf bemüht sich nun, für die rund 50 Menschen ein vorübergehendes Ersatzquartier zu finden.