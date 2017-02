Mit fast 200 km/h auf S31 unterwegs

Am Samstagvormittag ist der Polizei auf der S31 eine Raserin ins Netz gegangen. Die 42-jährige Burgenländerin war mit 193 Stundenkilometern unterwegs und überschritt damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 63 km/h.

Eine Zivilstreife konnte die 42-jährige Burgenländerin aus dem Bezirk Neusiedl am See am Samstagvormittag stoppen. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Zuvor hatten die Beamten die Frau auf der Burgenlandschnellstraße S31 im Bezirk Mattersburg mit 193 Kilometern pro Stunde geblitzt.

42-Jährige muss mit Führerscheinentzug rechnen

Auf diesem Teilstück der S31 sind 130 Stundenkilometer erlaubt. Die Frau überschritt damit die Geschwindigkeitbeschränkung um 63 km/h. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Sie konnten den Wagen der 42-Jährigen schließlich auf der S4 bei Pöttsching (Bezirk Mattersburg) anhalten. Die Raserin wurde angezeigt. Sie muss mit einem Führerscheinentzug rechnen.