Gewinner der „Mesko-Trophy“ stehen fest

Seit dem Jahr 2000 wird in Erinnerung an den bekannten ORF-Sportjournalisten, Entdecker und Förderer junger Sporttalente die „Wolfgang Mesko-Talente-Trophy“ vergeben. Nun wurden von der Jury die Preisträger 2016 gekürt.

Die „Wolfgang Mesko Talente Trophy“ wurde auf Initiative des burgenländischen Paradeseglers Hans Spitzauer in Kooperation mit dem Sportreferat der Burgenländischen Landesregierung und den Sportdachverbänden ins Leben gerufen. „Die Wolfgang Mesko Trophy hat sich längst zu einem begehrten Nachwuchspreis für junge burgenländische Sporttalente entwickelt. Der Preis soll dazu beitragen, sie in der weiteren sportlichen Karriere und auf dem Weg zu sportlichen Erfolgen zu unterstützen“, erklärte Sportreferent Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

Prämiert werden GewinnerInnen in den Altersklassen zehn-13 und 14-16 Jahre. Die Bewertung der Anträge erfolgte durch eine unabhängige Jury. Die ermittelten Gewinner und Gewinnerinnen erhalten einen Förderpreis, der von den drei Dachverbänden ASVÖ, ASKÖ und Sportunion, der Wirtschaftskammer und der Energie Burgenland als Sponsoren tatkräftig unterstützt wird. Die Preisverleihung erfolgt bei der diesjährigen Nacht des Sports am 20. April 2017 in der Vila Vita.

Die Gewinner der Mesko Trophy 2016:

Kickboxer Felix Schmidl. Erfolge: Bronzemedaille bei der WM in Dublin, Meistertitel bei den Österreichischen Meisterschaften, mehrere internationale Top-Platzierungen.

Tennisspieler Tobias Pürrer. Erfolge: BTV Landesmeister, 3. bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften, ETA-Turniersieg in der Slowakei, Zweiter seiner Klasse in der österr. Rangliste, Platz 83 in der ETA-Rangliste.

Kunstturnerin Alissa Mörz. Erfolge: 1. in der Jugendklasse bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Einzelsprung, am Boden Platz 3