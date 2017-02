Katholisches Bildungswerk zieht Bilanz

Das Katholische Bildungswerk hat im Vorjahr seinen Stellenwert im Reigen der burgenländischen Erwachsenenbildungseinrichtungen untermauert. Es gab 200 Veranstaltungen mit mehr als 7.000 Teilnehmern.

Die Vielfalt und das ehrenamtliche Engagement seien dabei wichtige Schlüssel, heißt es. Die Zahlen würden für sich sprechen: 200 Veranstaltungen an 54 Orten mit insgesamt 7.174 Teilnehmenden. 85 Referentinnen und Referenten sowie 28 Ehrenamtliche haben sich beim Katholischen Bildungswerk engagiert.

Vor allem die ehrenamtlichen Bildungsverantwortlichen würden Bildung vor Ort anbieten, sagte der Leiter des Katholischen Bildungswerkes der Diözese Eisenstadt Johann Artner. Die Bildungsbereiche reichen von Elternbildung in Kindergärten über hochkarätig besetzte Diskussionsveranstaltungen bis hin zu Orientierungskursen für Migranten und Flüchtlinge.

Beliebte Studienreisen

Besonders gut angenommen wurden im Vorjahr die Studienreisen des Katholischen Bildungswerkes nach Deutschland und Norwegen. Einen zentralen Schwerpunkt im Jahr 2016 bildete die Eröffnung der Mittelroute des Europäischen Martinusweges. Dieser führt in der Diözese Eisenstadt von Markt St. Martin, Mattersburg, Eisenstadt bis nach Donnerskirchen.

In Mannersdorf am Leithagebirge wurde der symbolische Martinsmantel an die Erzdiözese weitergereicht, sagte Johann Artner. Das Katholische Bildungswerk versteht seine Bildungsarbeit als Dienst am Einzelnen und an der Gesellschaft.