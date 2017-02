Förderung von E-Autos ab März

Die Zahl an Elektro-Autos steigt in Österreich stark an - besonders stark im Burgenland. Hier hat sich die Zahl in den vergangenen beiden Jahren vervierfacht. Die Zahl könnte heuer noch weiter stark steigen, denn der Kauf von E-Autos wird ab nächster Woche gefördert.

Im Bundesländer-Vergleich belegt das Burgenland derzeit zwar noch den letzten Platz - aber die Zahl an Elektroautos steigt stetig und stark. Vor zwei Jahren waren knapp mehr als 50 E-Autos im Burgenland angemeldet, vor einem Jahr waren es mehr als 90, und mittlerweile sind es schon über 200.

Alles spricht dafür, dass diese Zahl weiterhin stark steigen wird: ab erstem März, das ist nächste Woche, wird die Anschaffung eines E-Autos mit 4.000 Euro gefördert. Zudem, so merkte der Verkehrsclub Österreich an, verbrauchen E-Pkw um zwei Drittel weniger Energie als Benzin- oder Diesel-Autos - mit Öko-Strom sogar um 90 Prozent weniger.

Übrigens: Erstmals gibt es bundesweit mehr als 10.000 Elektroautos. Die meisten von ihnen findet man in Niederösterreich - jedes fünfte E-Auto in Österreich hat ein Kennzeichen aus Niederösterreich.