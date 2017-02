Freiwilliges Umweltjahr auch im Burgenland

Junge Menschen ab 18 Jahren können ein sogenanntes Freiwilliges Umweltjahr absolvieren. Sie arbeiten dabei sechs bis zwölf Monate in einer Umweltorganisation mit. Jetzt kann das freiwillige Umweltjahr erstmals auch im Burgenland absolviert werden.

Das Umweltjahr kann in der Biologischen Station in Illmitz absolviert werden. Der Zeitraum dafür ist von September 2017 bis Juni 2018. Das Freiwillige Umweltjahr wird über die „Jugendumweltplattform - JUMP“ organisiert und wird auch als Zivildienstersatz anerkannt. Dass es jetzt auch im Burgenland absolviert werden kann, ist neu.

In der Biologischen Station in Illmitz wird der oder die Freiwillige in die Umsetzung des grenzüberschreitenden Projekts „Vogelwarte II“ eingebunden. Dabei geht es um meteorologische und hydrologische Datenerfassung von Messtellen im See. Weitere Aufgaben reichen von der Beringung und dem Fang von Vögeln, über EDV-Tätigkeiten bis hin zur Planung und Mitarbeit bei Veranstaltungen.

Vom Land und Bund finanziell unterstützt

Interessenten müssen mindestens 18 sein und die Matura absolviert haben. Bevorzugt werden Studenten oder Absolventen der Naturwissenschaft. Im Rahmen des Freiwilligen Umweltjahres sammeln die Jugendlichen praktische Berufserfahrung und vertiefen ihr Wissen in Umweltbelangen, heißt es von Umwelt- und Jugend-Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement und das Interesse an Umweltbelangen sei bei den burgenländischen Jugendlichen extrem hoch. Das Freiwillige Umweltjahr wird sowohl vom Land als auch vom Bund finanziell unterstützt.

