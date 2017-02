FPÖ will bessere Polizei-Ausrüstung

Die FPÖ Burgenland fordert eine bessere technische Ausrüstung und mehr Personal für die Polizei. In puncto Kommunikation und technischer Support stünden die Sicherheitspartner besser da als die Polizei.

Ein Sicherheitspartner könne, wenn er zum Beispiel jemand antreffe, der gerade in einen Vorgarten einsteige, dies auf seinem Tablet festhalten. „Das wird sofort verarbeitet“ und auf der Gesamtlagekarte der Sicherheitspartner gehe „ein Licht an, dass dort ein Problem ist“, erläuterte FPÖ-Sicherheitssprecher Manfred Haidinger am Freitag in Eisenstadt. Das schaffe die Polizei noch nicht, obwohl schon Jahre daran gearbeitet werde.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) müsse in diesem Bereich Geld in die Hand nehmen, so die FPÖ-Forderung. Auch Konzerne könnten es sich nicht leisten, dass die Einführung neuer Arbeitsmittel im IKT-Bereich zwei, drei, vier Jahre dauere.