Handwerkerbonus: Steiner gegen Schelling

Die ÖVP Burgenland spricht sich gegen eine Abschaffung des Handwerkerbonus aus. Landesparteiobmann Thomas Steiner bezeichnete das von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) angekündigte Ende der Förderung ab 2018 als „unverständlich“.

Die Politik sollte „eher an eine Ausweitung der Förderungen“ als an deren Abschaffung denken, meinte Steiner. Der Handwerkerbonus sichere Arbeitsplätze und kurble die Konjunktur an. Profiteure seien private Haushalte sowie kleine und mittelständische Betriebe. „Daher soll diese Förderung auch in den kommenden Jahren ausbezahlt werden“, bekräftigte Steiner.

Auch SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich sprach von einem völlig falschen Signal. Schelling sollte sein Förderangebot zur Stärkung heimischer KMUs besser ausweiten statt abschaffen. Während Schelling den Sparstift an der falschen Stelle ansetze, habe das Burgenland sein Förderangebot sogar noch attraktiver gemacht, so Hergovich mit Verweis auf den burgenländischen Handwerkerbonus.

Link: