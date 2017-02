Schwerverletzter bei Unfall mit Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Bezirk Neusiedl am See gibt es einen Schwerverletzten. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem jungen Wiener, der für den Verkehrsunfall am Mittwoch verantwortlich sein soll.

Der Unfall hatte sich gegen 16.00 Uhr auf der B51 zwischen St. Andrä und Wallern ereignet. Ein 52-Jährige aus dem Bezirk Baden war mit seinem 51-jährigen Bruder in einem Microcar Richtung Wallern unterwegs, als er von einem schwarzen BMW überholt wurde. Der nachkommende 19-jährige Wiener wollte den Niederösterreicher ebenfalls überholen, musste sich aufgrund des Gegenverkehrs aber einbremsen und prallte gegen das Kleinfahrzeug. Dieses kam ins Schleudern und überschlug sich.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, sein Bruder kam mit dem Schrecken davon. Der 19-Jährige setzte seine Fahrt ohne anzuhalten bis Wallern fort, wo er sich mit dem Fahrer des schwarzen BMWs auf einem Supermarktparklatz traf. Er stieg in den zweiten Wagen und ließ sein Unfallauto zurück.

Der BMW fuhr danach über den Grenzübergang Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) nach Ungarn weiter. Das Unfallauto des Wieners wurde sichergestellt, weitere Erhebungen seien am Laufen, hieß es von der Polizei.