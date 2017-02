Weinbautag: Winzer setzen auf Export

Zukunftsstrategien in der Weinvermarktung, vor allem der Export, sind Schwerpunkt beim Weinbautag in Eisenstadt. Die Weinernte 2016 fiel wegen des Wetters eher dürftig aus. Für das heurige Jahr sind die Winzer aber optimistisch.

Die Winzer beim Weinbautag in der Landwirtschaftskammer sind sich einig: Die Vermarktung des Weins müsse trotz guter Verkaufserfolge im In- und Ausland weiter vorangetrieben werden. Mit Schwerpunkten soll der Weinverkauf vor allem in der Region wieder verstärkt werden. Dazu gebe es verschiedene Überlegungen, sagt Andreas Liegenfeld, Präsident des Weinbauverbandes.

„Etwa eine Road-Tour für den Wein. Und ganz wichtig ist es, dass wir den Ab-Hof-Verkauf wieder attraktiv machen, dass wir unsere Winzerhöfe öffnen, dass wir neue Module und Aktionen für den Ab-Hof-Verkauf anbieten, um wieder eine höhere Wertschöpfung für den burgenländischen Wein zu bekommen“, so Liegenfeld.

ORF

Plus bei Rotwein in den USA

Im Vorjahr betrug der Exportwert österreichischen Weines 146 Millionen Euro. Hier gebe es noch Potenzial nach oben, sagt Christian Zechmeister, „Wein Burgenland“-Geschäftsführer. Die Wein Burgenland habe vier Märkte herausdefiniert - Deutschland, Schweiz, USA und Slowakei. Überall dort habe man in den vergangenen Jahren ein Plus erzielen können.

„Ich habe gerade vier Tage in den USA verbracht. Wir hatten, wenn man Gesamtösterreich hernimmt, im Jahr 2015 einen Export von fast elf Millionen Euro in die USA. Wenn man das mit dem Jahr davor vergleicht, ist das ein Plus von 14 Prozent. Geht man ins Detail, sieht man, dass das größte Plus im Rotweinbereich ist, wo wir die größte Rolle spielen“, so Zechmeister.

ORF

ORF

Weinbau als wichtiger Arbeitgeber

In Summe ist der Weinbau verbunden mit dem Handel oder der Gastronomie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Burgenland - mehr dazu in Wein bringt Geld und Arbeitsplätze. Direkt oder indirekt hängt jeder 17. Arbeitsplatz im Burgenland mit dem Weinbau zusammen.

„Im Umfeld vom Weinbau werden entlang der Wertschöpfungskette im Burgenland rund 230 Millionen Euro generiert. Das entspricht rund jedem 30. Euro der burgenländischen Wertschöpfung. Und in Arbeitsplätzen bedeutet das, dass 5.600 Vollzeitäquivalente im Umfeld vom Weinbau gesichert werden“, so Sarah Lappöhn vom Institut für Höhere Studien.

Beim Weinbautag in Eisenstadt wurden Präsident Andreas Liegenfeld und sein Team einstimmig für die nächsten vier Jahre wiederbestellt.