Erste Gurken und Paprika sind reif

Im Seewinkel läuft nun die Gemüseernte in den Glashäusern an. Dieser Tage wurde bereits mit der Paprika- und Gurkenernte begonnen. Das erste heimische Gemüse ist bei den Konsumenten und Handelsketten sehr begehrt.

In einem drei Hektar großen Glashaus bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) werden derzeit bei 20 Grad die ersten Gurken geeerntet. Vor zehn Jahren übersiedelte der Gemüsebetrieb Ulrich aus Wien nach Wallern. Das Unternehmen ist auf Gurken spezialisiert. Derzeit werden Schlangen- und Midigurken geerntet. Die Ernte hat sich heuer etwas verzögert, erklärt Gerlinde Ulrich.

„Wir sind heuer gut um eine Woche später dran. Es hat uns auch der Jänner sehr viel Zeit gekostet, weil es sehr finster war und auch sehr kalt. Bei der Kälte können wir zwar heizen, aber der Nebel hat uns sehr viel Sonnenstrahlen gekostet“, erklärt Ulrich.

ORF

ORF

Start mit grünem Paprika

Nur wenige hundert Meter weiter läuft dieser Tage im Betrieb Seewinkler-Fruchtgemüse die Paprikaernte an. Derzeit werden nur grüne Paprika geeerntet, sagt Geschäftsführer Patrick Haider. „Die Paprika haben eine Größe von 150 bis 180 Gramm. Im Lauf der Zeit werden sie größer. Wir denken, dass wir in drei bis vier Wochen auch gelbe, rote und orange Paprika ernten können“, so Haider.

ORF

ORF

Höhrere Preise

Das Gemüse wird in fast allen österreichischen Handelsketten verkauft. Die Preise für das erste heimische Gemüse sind heuer höher als im Vorjahr. Zum einen gibt zum einen bedingt durch den kalten Winter in ganz Europa auch kaum ausländische Ware - mehr dazu in Spätere Gemüseernte wegen weniger Sonne - und zum anderen ist die Nachfrage nach heimischem Gemüse groß.