Uhudler: Zehn Sorten sind legal

Der Uhudler hat im Vorjahr für Schlagzeilen gesorgt - es ist um illegale Auspflanzungen und drohende Rodungen gegangen. Dann wurde der Direktträgerwein durch eine Gesetzesänderung gesichert. Zehn Sorten dürfen wieder legal ausgepflanzt werden.

Illegale Auspflanzungen von Uhudler-Weinstöcken, angeordnete Rodungen und die darauf folgenden Proteste haben zu einer Änderung des Weinbaugesetzes geführt - mehr dazu in Neues Weingesetz bringt einige Änderungen.

Zehn Sorten: Von Amadeus bis Evita

In den Bezirken Güssing und Jennersdorf sind derzeit auf rund 50 Hektar Uhudler-Weinstöcke ausgepflanzt. Durch die Änderung des burgenländischen Landesweinbaugesetzes ist es seit dem Vorjahr nun wieder möglich, Uhudler legal auszupflanzen.

Die zugelassenen Sorten sind Amadeus, Bogni 15, Bolero, Boris, Breidecker, Concord, Ripatella, Delaware, Elvira und Evita. Sie dürfen als Uhudler-Wein geführt werden. Die Sorten Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton und Herbemont dürfen als „Obstwein“ in Verkehr gebracht werden.

ORF

Auspflanzung im ganzen Land möglich

Bis 15. Februar mussten in den zuständigen Bezirkshauptmannschaften Neuauspflanzungen eingereicht werden. In den Bezirken Jennersdorf und Güssing wurden insgesamt 31 Anträge auf Auspflanzungen in der Größe von 16 Hektar eingebracht. Wie viel davon auf Uhudler-Sorten entfallen, ist aus den Anträgen nicht erkennbar, denn in den Anträgen müssen die Rebsorten nicht angegeben werden.

Aus dem Büro der zuständigen Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) heißt es aber, dass unter den Neuanträgen besonders viele Uhudler-Bauern seien. Die Erweiterung der Anbauflächen wird jedenfalls als Indiz gesehen, dass der Uhudler weiterhin gefragt ist. Grundsätzlich dürfen die zehn Uhudler-Sorten, die im Gesetz als Wein anerkannt sind, im ganzen Land ausgepflanzt werden.

ORF

„Original“ mit Plutzer-Logo

Als „Uhudler, das Original“ mit dem Plutzer-Logo dürfen aber nur die Direktträgerweine aus den Bezirken Güssing und Jennersdorf von den rund 340 Mitgliedern des Uhudler-Vereines verkauft werden - mehr dazu in Tourismusstrategie für Uhudler.