Kons-Direktor Nemeth offiziell im Amt

Tibor Nemeth, neuer Direktor des Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt, wurde am Montag offiziell in sein Amt eingeführt. Er folgt Walter Burian, der im Vorjahr in den Ruhestand trat.

Tibor Nemeth unterrichtet seit 1992 Komposition und Musiktheorie am Konservatorium und hat ein eigenes Haydnseminar eingeführt. Bei seiner Rede betonte er sein Hauptanliegen für seine Tätigkeit als Direktor: die Erlangung des Hochschulstatus für das Haydnkonservatorium.

ORF

Hoffen auf Hochschulstatus

„Mit der Säulenlehre und Praxis auf höchstem künstlerischen Niveau erfüllen wir auch mit der Erschließung und Entwicklung der Künste alle Kriterien einer Hochschule. Es ist also nur gerecht und logisch, wenn uns dieser Status nun endlich auch rechtlich zuerkannt wird und wir unsere Absolventen mit akademischen Titeln in die Welt hinausschicken können, um diesen Geist der Aufklärung zu verbreiten“, so der neue Direktor in seiner Antrittsrede.

Amtseinführung im Konservatorium Tibor Nemeth trat am Montag im Rahmen eines Festaktes offiziell sein Amt als Direktor des Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt an.

ORF

350 Studenten aus 30 Ländern

Am Haydnkonservatorium in Eisenstadt werden zur Zeit fast 350 junge Menschen aus 30 verschiedenen Ländern ausgebildet. Durch eine Kooperation mit der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst besteht für die Studierenden schon jetzt die Möglichkeit, einen akademischen Titel zu erlangen.