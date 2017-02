Vorfall bei Jagd: Polizisten vor Gericht

Drei Polizisten und ein Jagdaufseher stehen am Dienstag in Eisenstadt wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Bei einer Jagd im Bezirk Güssing im Herbst 2015 sollen sie Tierschutzaktivisten an der Weiterfahrt gehindert haben.

Beim Prozess im Landesgericht geht es um die Frage, ob die drei Polizisten und der Jagdaufseher ihre Amtsgewalt missbraucht und den Tierschutzaktivisten Martin Balluch und seine drei Begleiter an der Weiterfahrt gehindert haben.

Der Vorfall hat sich am 20. November 2015 im Bezirk Güssing zugetragen. Die Tierschützer waren laut Anklage mit dem Auto auf einer öffentlichen Straße unterwegs, weil sie laut eigenen Aussagen eine Jagd auf Zuchtfasane filmen wollten. Doch der Jagdaufseher soll sie angehalten und ihre Ausweise verlangt haben.

Weiterfahrt verweigert

Balluch und seine Begleiter hätten ihm das verweigert. Daraufhin habe der Aufseher die Polizei wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Jagdgesetz verständigt und den Wagen der Tierschützer blockiert, so die Anklage. Als sich nur Balluch gegenüber der Polizei ausgewiesen habe, sollen die drei Polizisten erklärt haben, dass eine Weiterfahrt erst möglich sei, wenn sich alle ausweisen. Da das nicht passierte, sollen die Polizisten Balluch die Weiterfahrt erst nach einer Stunde erlaubt haben. Das ist laut Anklage aber rechtswidrig.

Bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe

Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft den Polizisten vor, dass diese sich geweigert haben sollen, ihre Dienstnummern bekanntzugeben und dass sie nicht zu Balluchs Vorwurf eines amtsmissbräuchlichen Vorgehens des Jagdaufsehers ermittelt haben. Im Falle eines Schuldspruchs drohen den Angeklagten sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.