Gunners bauen Führung weiter aus

In der Basketball-Bundesliga sind die Oberwart Gunners eine Klasse für sich. Der regierende Meister hat die Tabellenführung am Sonntag mit einem 100:59-Sieg in Graz weiter ausgebaut.

Im Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Vorletzten waren die Rollen klar verteilt. Oberwart übernahm in Graz von Beginn an das Kommando und führte zur Pause schon mit 65:27. Auch ohne den verletzten US-Legionär Kuakumensah hatten die Gunners alles unter Kontrolle und behielten auch im vierten Duell mit den Grazern in dieser Saison klar die Oberhand. Die besten Werfer beim 100:59-Auswärtssieg waren Cumberbatch mit 20 und Jackson mit 18 Punkten.

Oberwart mit vier Punkten Vorsprung

Wels siegte in Klosterneuburg mit 74:56 und Kapfenberg blieb im Steiermark-Derby gegen Fürstenfeld mit 99:92 siegreich. Die Runde wird am Montag mit der Partie Gmunden gegen BC Vienna abgeschlossen. Vor diesem Spiel hat Spitzenreiter Oberwart vier Punkte Vorsprung auf Gmunden.