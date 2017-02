Projekt für gesunde Ernährung in der Schule

Das Bündnis Liste Burgenland (LBL) startet eine Initiative für eine gesündere Ernährung bei Kindern und Jugendlichen. Dabei wird eine Offensive in Schulen gefordert. Eine Testphase soll es in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) geben.

Bewusstsein für gesunde Ernährung wird in den Kindergärten oft mit Projekten wie der „Gesunden Jause“ gelebt. Doch in den Schulen sieht das Bündnis Liste Burgenland Handlungsbedarf. Unterstützung gibt es von Ernährungscoach Nina Gruber, die auch Gemeinderätin der unabhängigen Liste LIBS in Bad Sauerbrunn ist. Die Ernährungsberaterin beruft sich dabei auf eine Studie, in der besonders Kinder in Ostösterreich schlecht abschneiden.

LBL

„Jedes fünfte Kind ist übergewichtig bzw. leidet an Fettleibigkeit. Das ist ein erschreckendes Ergebnis. Da muss man den Kindern rechtzeitig bewusst machen, wie gesunde Ernährung ausschaut und wie wichtig das für den Alltag ist“, so Nina Gruber.

Testphase in Volksschule Bad Sauerbrunn

In Bad Sauerbrunn in der Volksschule soll es nun eine Testphase geben, in der den Kindern gesunde Ernährung näher gebracht werden soll. Gerhard Hutter ist Abgeordneter der Liste Burgenland im burgenländischen Landtag und Bürgermeister des Kurortes. Seine Idee ist es, eine Ernährungsstunde mit einem Ernährungscoach in den Unterricht zu integrieren.

„Wie stelle ich gesunde Ernährung zusammen? Es geht darum, mit den Kindern einen Plan aufzustellen, wie das an einem Tag oder in einer Woche ausschauen kann“, so Bürgermeister Hutter. Von Seiten der Liste Burgenland will man nach der 6 monatigen Testphase mit dem Landesschulrat Gespräche suchen, um die Ernährung und auch das Wissen um gesunde Ernährung unter Kindern und Jugendlichen zu verbessern.