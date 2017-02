Personaldirektor der Krankenanstalten geht

Der Personaldirektor der Burgenländischen Krankenanstalten GmbH (KRAGES), Peter Dopler, beendet seine Tätigkeit. Er werde mit 1. März in das Team im Kabinett des Verteidigungsministers wechseln, hieß es in einer Aussendung von Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ).

Dopler war seit Mai 2014 für das Personalmanagement in der KRAGES zuständig. Er habe sich entschieden, in sein ursprüngliches Berufsfeld zurückzukehren, so Dopler. Betreffend einer Nachbesetzung des Personaldirektors werde in einem nächsten Schritt eine Ausschreibung erfolgen, sagte Darabos.

Link: