Fußball: Kunstrasenplätze heiß begehrt

Wegen Minustemperaturen, Eis und Schnee sind die Fußballplätze im Burgenland schon seit Wochen unbespielbar. Die Vereine versuchen auf Kunstrasenplätze auszuweichen. Da es im Burgenland nur wenige Kunstrasenplätze gibt, sind diese derzeit komplett ausgebucht.

Insgesamt gibt es im Burgenland neun Kunstrasenplätze - zwei davon in Mattersburg. Die sind allerdings für die Fußballakademie und den SV Mattersburg reserviert, bleiben also sieben, die derzeit heiß begehrt sind. Das bestätigt auch Thomas Prisching von der Fußballarena Bad Tatzmannsdorf, wo es auch einen Kunstrasenplatz gibt. „Die beliebtesten Zeiten sind natürlich am Wochenende, das sind wir durchgehend von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr ausgelastet und unter der Woche von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr“, so Prisching. Im Jahr ist der Kunstrasenplatz in Bad Tatzmannsdorf 400 bis 500 Stunden gebucht. Die Stunde kostet zwischen 90 Euro und 115 Euro.

Schon im Herbst wird gebucht

Viele Vereine buchen schon im Herbst ihre Termine auf Kunstrasen für die Winterzeit. Außer in Bad Tatzmannsdorf können Fußballer im Südburgenland auch in Güssing und Stegersbach, im Mittelburgenland in Ritzing und im Landesnorden in, Eisenstadt, Steinbrunn und Neusiedl am See auf Kunstrasen spielen. Die burgenländischen Fußballvereine nutzen aber auch Kunstrasenplätze in Niederösterreich, in der Steiermark und in Ungarn.

Viele Pflege notwendig

Auch ein Kunstrasenplatz muss gepflegt werden. Wenn es schneit, müsse der Rasen sofort vom Schnee befreit werden, damit dieser nicht gefriere, weil sonst sei der Platz nicht bespielbar, sagt Christian Mihala, Greenkeeper in Bad Tatzmannsdorf. Sonst werde der Platz zweimal in der Woche gebürstet und es werde regelmäßig Granulat nachgefüllt.