Heiling-Eis plant Eis-Erlebniswelt

Die Firma Heiling-Eis in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) will bei Produktion und Mitarbeitern aufstocken. Geplant ist eine neue Produktionsstätte samt Eis-Erlebniswelt. Dafür wird derzeit ein geeigneter Standort gesucht.

Rund 2,5 Millionen Euro will Heiling-Eis in das Projekt investieren. Derzeit sei man noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort, sagt Heiling-Eis-Eigentümer Joachim Kitzwögerer. Lockenhaus sei bereits ausgeschieden. Gesucht werde ein Platz nahe einer stark frequentierten Straße im Bezirk Oberpullendorf.

Heiling-Eis hat rund 80 Geschmacksrichtungen im Sortiment, neu im heurigen Jahr sind Gemüse-Eis sowie Blaufränkisch- und Uhudler-Eis.

In der Eis-Erlebniswelt sollen die Besucher sehen, wie Eis gemacht wird und sie sollen auch selbst mitarbeiten können. Mindestens 100.000 Besucher soll die Eis-Erlebniswelt jährlich anlocken. 20 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. In weiterer Folge plant Kitzwögerer auch eine Märchenwelt für Kinder und ein Hotel.

ORF

100.000 Liter pro Jahr

Heiling-Eis feiert heuer sein 90-jähriges Bestehen. Seit der Übernahme von Joachim Kitzwögerer im Jahr 2012 wurde die Produktion von 5.000 auf 100.000 Liter Eis ausgebaut. Mit Saisonstart verfügt man über zehn Standorte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. In der Hauptsaison beschäftigt Heiling-Eis an die 55 Mitarbeiter. Saisonstart ist am 11. März. Ab Winter 2017/18 ist keine Pause mehr vorgesehen, dann will Heiling-Eis ganzjährig produzieren.