Leichter Anstieg bei Einbürgerungen

Im Vorjahr haben 8.626 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Das sind um 4,4 Prozent mehr als im Jahr davor, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Im Burgenland gab es einen minimalen Anstieg.

Das Burgenland war 2016 eines von sechs Bundesländern in dem die Zahl der Einbürgerungen anstieg, auch in sehr geringem Ausmaß. Konkret gab es 170 Einbürgerungen geben, 2015 waren es 169. Im Bundesländervergleich waren die Zuwächse in der Steiermark am deutlichsten, Kärnten verzeichnete den stärksten Rückgang - mehr dazu in Zahl der Einbürgerungen leicht gestiegen.

Mehr als ein Drittel aller im Vorjahr Eingebürgerten wurde bereits in Österreich geboren. Die größte Gruppe der Neo-Österreicher stammtelaut Statistik Austria ursprünglich aus Bosnien und Herzegowina.