Eisläufer in Neusiedler See eingebrochen

Zwei Eisläufer mussten Mittwochmittag in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gerettet werden. Ein Mann und eine Frau waren im Uferbereich in den Neusiedler See eingebrochen.

Bei der Frau und dem Mann handelte es sich um ein Ehepaar aus Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Die beiden konnten sich nicht mehr selbst aus dem Wasser befreien. Ein Passant bemerkte das Unglück und alarmierte die Einsatzkräfte.

ORF

Die Eisläufer mussten von der Feuerwehr Mörbisch mit Seilen und Rettungsringen aus dem eiskalten Wasser gezogen werden. Sie waren etwa 20 bis 25 Minuten im Wasser. Das Ehepaar wurde stark unterkühlt mit der Rettung ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht.

Landespolizeidirektion Burgenland

Die Landessicherheitszentrale warnt davor, derzeit das Eis zu betreten, wegen des Tauwetters sei das lebensgefährlich.