Kerschbaum wird neuer Brucknerhaus-Chef

Der Intendant des „jOPERA jennersdorf festivalsommer“ Dietmar Kerschbaum wird ab 2018 neuer künstlerischer Leiter der Linzer Veranstaltungsgesellschaft, zu der auch das Brucknerhaus gehört. Die Hearing-Kommission habe nach intensiven Beratungen mehrheitlich entschieden, heißt es.

Dietmar Kerschbaum konnte sich gegen insgesamt 43 weitere Bewerber durchsetzen. Schlussendlich fiel die Wahl dann mit sieben zu vier Stimmen auf den Intendanten des „jOPERA jennersdorf festivalsommer“ im Südburgenland - mehr dazu in Dietmar Kerschbaum neuer Brucknerhaus-Chef. Kerschbaum bleibt dem jOPERA-Festival aber erhalten. Er werde künftig zwischen Jennersdorf und Linz pendeln, heißt es von jOPERA in einer Aussendung.

ORF

Seine gesanglichen Tätigkeiten der letzten Jahre stelle er zugunsten der Kulturförderung und des Kulturmanagements in Österreich hinten an. „Ich bin ein enormer Verfechter der Kulturförderung und daher nehme ich die neue Aufgabe sehr gerne an“, so Kerschbaum.

Langjährige Erfahrung ausschlaggebend

Für die Bestellung zum künstlerischen Direktor eines Konzerthauses waren in erster Linie Kerschbaums Erfahrungen als Musikmanager ausschlaggebend, heißt es. Kerschbaum studierte zunächst Trompete an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz, danach absolvierte er ein Schauspielstudium am Prayner Konservatorium und gleichzeitig ein Gesangsstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Seine ersten Engagements führten den Tenor nach Düsseldorf, Berlin und Nürnberg. 1999 debütierte er mit 28 als jüngster Eisenstein an der Wiener Volksoper in „Die Fledermaus“. Er sang aber auch vier Jahre den Pedrillo in Stefan Herheims Neuproduktion von Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ bei den Salzburger Festspielen. Als Monostatos unter Riccardo Muti debütierte er in „Die Zauberflöte“ an der Met in New York.

Als Intendant des von ihm 2002 gegründeten Festivalsommers in Jennersdorf gestaltet Kerschbaum ein Programm mit jährlich 50 Veranstaltungen in den Bereichen Oper, Kinderoper, Konzert und Bildender Kunst. Besondere Verdienste erwarb sich Kerschbaum mit mehreren grenzüberschreitenden EU-Projekten gemeinsam mit Slowenien und Ungarn.