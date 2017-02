Jahrelang Drogen über Grenze geschmuggelt

Seit dem Jahr 2013 soll ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing insgesamt 3,4 Kilogramm Cannabis von Ungarn nach Österreich gebracht haben. Der Südburgenländer wurde in Oberwart festgenommen.

Der 46-Jährige wurde bereits im Dezember in Oberwart gefasst. Bei der Festnahme hatte der Mann einen Rucksack bei sich, in dem sich Cannabisblüten, eine Schreckschusspistole samt Reizstoffpatronen, eine digitale Grammwaage sowie eine größere Menge Bargeld befanden.

700 Gramm Cannabisblüten sichergestellt

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung konnten die Beamten rund 700 Gramm Cannabisblüten, eine geringe Menge an Speed sowie 1.960 Euro Bargeld sicherstellen. Der 46-jährige wird verdächtigt seit Mai 2013 insgesamt 3,4 Kilogramm Cannabisblüten sowie eine geringe Menge an Speed im Straßenverkaufswert von 34.000 Euro von Ungarn nach Österreich geschmuggelt zu haben. Einen Teil davon hat der Verdächtige an Abnehmer verkauft, die der Polizei namentlich bekannt sind.

Lieferanten in Ungarn festgenommen

Im Zuge der internationalen Zusammenarbeit haben die ungarischen Behörden die, in Ungarn tätigen Suchtgiftlieferanten des Südburgenländers ausgeforscht und festgenommen. Bei den Männern im Alter von 31 und 41 Jahren konnten ebenfalls Suchtgift, eine unbestimmte Menge Bargeld sowie eine Aufzuchtanlage zur Erzeugung von Suchtgift und eine nicht registrierte Langwaffe sichergestellt werden.