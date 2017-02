Garagenbrand in Reihenhausanlage

Im Eisenstädter Ortsteil Kleinhöflein ist es am frühen Sonntagnachmittag zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einer Reihenhausanlage in einer Garage Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Eigentümer bemerkten den Brand am Sonntag kurz vor 12.45 Uhr und alarmierten sofort die Feuerwehr. Aus bisher ungeklärter Ursache ist im Bereich der Garage des Wohnhauses Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr könnte vermutlich ein defektes Elektrogerät den Brand ausgelöst haben. Die tatsächliche Brandursache soll nun von Brandermittlern geklärt werden.

zurück von weiter

Neun Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinhöflein und die Stadtfeuerwehr Eisenstadt waren mit insgesamt neun Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Zufahrtsweg zur Wohnhausanlage gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Eigentümer konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.