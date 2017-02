Fast 100 Jahre alter Dorfladen schließt

Die Situation der Nahversorger auf dem Land verschlechtert sich weiter. Im südburgenländischen Hannersdorf hat am Freitag der letzte Greißler der Gemeinde zugesperrt. Den kleinen Laden gab es fast 100 Jahr lang.

Die letzte Dorfgreißlerei in der südburgenländischen Gemeinden Hannersdorf (Bezirk Oberwart) war soetwas wie eine Institution. Neben einer Trafik und der Lottoannahmestelle gab es hier alles, was man für das täglich Leben benötigte zu kaufen. Das Geschäft war auch ein Treffpunkt und ein wichtiger Umschlagplatz für Neuigkeiten im Dorf.

ORF

ORF

Schließung kurz vor 100. Jubiläum

In wenigen Jahren hätte die Greißlerei ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Am Freitag musste sie schließen. Man müsse aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen zusperren, so Greißlerin Maria Gabriel. Der Schritt falle ihr schwer. Sie sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn vor allem ihre Stammkunden würden ihr fehlen, so Gabriel.

ORF

Mehr als 60 Jahre lang bediente Maria Gabriel ihre Kunden. Früher gehörte zum Geschäft auch noch eine Tankstelle. Als sie in Pension ging, übergab sie das Geschäft an ihren Sohn. Dieser ist nun schwer erkrankt und kann das Kaufhaus nicht weiter führen. In den vergangenen Wochen musste die gesamte Verwandtschaft im Geschäft aushelfen. Das Geschäft lebte zuletzt vor allem von Stammkunden. Für viele von ihnen ist die Schließung besonders schmerzhaft, denn viele der Kunden seien nicht mobil und daher auch auf das Geschäft angewiesen. Am Freitag wurden die letzten Regale geräumt und die Waren verkauft. Was jetzt mit dem Geschäft passiert bleibt vorerst offen.