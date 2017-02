Neusiedler See: Eis bleibt vorerst tragfähig

Am Samstag haben im Burgenland die Semesterferien begonnen. Für die einen bedeutet das einen Ausflug in die Berge, die anderen fahren lieber zum größten Eislaufplatz des Landes. Das Eis ist trotz der warmen Temperaturen der vergangenen Tage noch dick genug zum Eislaufen.

Seit mehr als fünf Wochen ist der Neusiedler See mittlerweile zugefroren. An den Wochenende waren seither oft bis zu 5.000 begeisterte Freizeitsportler auf der glattgefrorenen Oberfläche des Sees unterwegs. Auch ein paar mildere Tage dürften an der Tragfähigkeit des Eises nur wenig geändert haben, denn es ist nach wie vor dick genug zum Eislaufen und Spazierengehen. So auch in der Ruster Bucht.

Eis trägt trotz milderer Temperaturen

Das Eis sei schwerer zu schneiden und stellenweise dicker gewesen, als man geglaubt habe, so der Ruster Gemeindebedienstete Helmut Kicker. Es sei rund sechs Jahre her, dass das Eis zum letzten Mal so dick gewesen sei. Auch nach den letzten paar Tagen, wo es so warm gewesen war und geregnet hat, habe das Eis trotzdem die Stärke gehalten, die es schon die letzten drei bis vier Wochen gehabt habe. Man habe derzeit im Durchschnitt zwischen 15 und 20 Zentimetern Eisdicke und mehr, sagte Ernst Wapp von der Ruster Stadtgemeinde.

ORF

Wenige Kilometer weiter, im Hafen von Möribsch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), herrschten noch ähnliche Verhältnisse. Das Eis sei heuer super. Es sei schon die letzten sechs bis sieben Jahre nicht mehr so gewesen, sagte der Gemeindebedienstete Markus Wenzl. Die derzeitige Eisdicke von rund 22 Zentimetern sei ideal, es gebe nichts besseres. Ähnlich auf Peter Mahr von der Gemeinde Mörbisch. Das habe es schon lange nicht mehr gegeben, dass das Eis sich so lange so dick halten würde, so Mahr.

Trotz guter Eisstärke Gefahren beachten

Dennoch gilt nach wie vor beim Eislaufen oder Wandern auf dem zugefrorenen See vorsichtig zu sein. Insbesondere bei Brücken und Stegen sowie in der Nähe von warmen Quellen gibt es immer wieder offene stellen die für Freizeitsportler schnell gefährlich werden können, wie ein Vorfall am Freitagnachmittag gezeigt hat. Dabei ist ein Eisselger in voller Fahrt in eine Wasserstelle gefahren und verletzt worden - mehr dazu in Eissegler bei Unfall verletzt.

ORF

Jetzt am Wochenende wird das Eissportvergnügen jedenfalls noch nicht durch milde Temperaturen gebremst. Ab nächster Woche soll es dann aber spürbar milder werden. Das bedeutet auch, dass die Eisschicht langsam dünner wird.

