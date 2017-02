St. Andrä: Kloster Thema im Gemeinderat

Der Gemeinderat von St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) wird sich Freitagabend mit dem geplanten Bau eines orthodoxen Klosters beschäftigen. Es geht dabei um eine Volksabstimmung über den Bau des Klosters.

Die Orthodoxe Kirche möchte das Kloster auf einem Grund der Diözese errichten. Gegner des Projektes haben 381 Unterschriften zur Abhaltung einer Volksabstimmung gesammelt.

Gemeindeabteilung prüft Unterschriften

Ob die dafür mindestens notwendigen 329 Unterschriften gültig sind, wird sich am Freitag nach einer Überprüfung durch die Gemeindeabteilung herausstellen.

