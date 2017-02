Landesfinale im Europa-Sprachen-Wettbewerb

120 Schülerinnen und Schüler haben am Donnerstag am 27. Europa-Sprachen-Wettbewerb an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt teilgenommen. Dabei wurden die Sieger in acht Kategorien ermittelt.

Der von der Pädagogischen Hochschule organisierte Bewerb wurde in den Volksgruppensprachen Kroatisch und Ungarisch sowie in Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Russisch und Spanisch durchgeführt. Die Landessieger in Latein nehmen an der Bundesolympiade vom 15. bis 19. Mai 2017 in Wien teil, jene in allen anderen Sprachen vertreten das Burgenland beim Bundeswettbewerb am 21. April 2017 in Wien.

Ergebnis Europa-Sprachen-Wettbewerb Englisch 1. Kerper Chiara BG/BRG/BORG Eisenstadt 2. Kiszely Karoly BORG Jennersdorf 3. Kohlmann Julia BG/BRG/BORG Oberpullendorf Französisch 1. Repolusk David BORG Güssing 2. Pinzker Marlene BRG Oberschützen 3. Unger Isabella BRG Oberschützen Italienisch 1. Gavenda Jan Gymnasium der Diözese 2. Lorenschitz Lena BG/BRG Neusiedl 3. Muskovich Martin Gymnasium der Diözese Kroatisch 1. Gregorich Jana BG/BRG/BORG Oberpullendorf 2. Rustanpašić Zenit BG/BRG/BORG Eisenstadt 3. Buranits Vera BG/BRG/BORG Oberpullendorf Latein Kurzform 1. Birschitzky Lena BG/BRG Neusiedl 2. Prückler Elena BR/BRG/BORG Eisenstadt 3. Stefely Lukas BORG Güssing Latein Langform 1. Benkovits Tobias BG/BRG Neusiedl 2. Kassanits Friedrich BG/BRG/BORG Oberschützen 3. Sirbu Dave BG/BRG Neusiedl Russisch 1. Wild Michael BG/BRG/BORG Eisenstadt 2. Schneeberger Max BG/BRG/BORG Mattersburg 3. Akar Berdan BG/BRG/BORG Mattersburg Spanisch 1. Piribauer Johanna BG/BRG/BORG Mattersburg 2. Lapan Eva BG/BRG/BORG Eisenstadt 3. Prückler Elena BG/BRG/BORG Eisenstadt Ungarisch 1. Janisch Sara ZBG Oberwart 2. Weber Magdalena ZBG Oberwart 3. Grill Theresa BG/BRG/BORG Oberpullendorf

