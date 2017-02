Psychisch kranker Mann zündet sein Haus an

Ein psychisch kranker 41-jähriger Mann hat am Mittwoch in seinem Wohnhaus in Neutal absichtlich Feuer gelegt und danach die Polizei verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei mehrere Waffen.

Gegen 18.55 Uhr rief der psychisch kranke Mann am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Oberpullendorf per Notruf an und meldete, dass er soeben sein eigenes Haus angezündet habe und auf die Polizei in einem Gasthaus warten würde. Die Beamten alarmierten sofort die Feuerwehr, fuhren zu dem Gasthaus und nahmen den Mann fest.

FF Neutal

Feuerwehren mit schwerem Atemschutz im Einsatz

Die Feuerwehren Oberpullendorf und Neutal (beides Bezirk Oberpullendorf) waren bei der Bekämpfung des Brandes insgesamt mit 33 Mann im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. Sie mussten wegen der Rauchentwicklung allerdings schweren Atemschutz verwenden. Verletzt wurde niemand.

FF Neutal

Zahlreiche Waffen gefunden

Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Polizisten mehrere Waffen, darunter eine Pistole samt Magazin, eine Armbrust, eine Machete und mehrere Messer.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der Mann sei nicht zum Besitz dieser Waffen berechtigt, da er psychisch krank sei, heißt es von der Polizei. Die Waffen wurden beschlagnahmt, ein Waffenverbot wurde ausgesprochen und es wurde Anzeige erstattet. Der 41-Jährige wurde in eine geschlossene Anstalt eingeliefert.