Seerestaurant Andau: Neustart nach Brand

In Andau (Bezirk Neusiedl am See) wird derzeit um 2,6 Millionen Euro ein neues Seerestaurant errichtet. Das alte Lokal fiel im Vorjahr einem Brand zum Opfer.

Ein überlasteter Stromkreis löste am 11. September 2016 den Brand aus. Das Restaurant neben dem Campingplatz „Tauber am See“, samt den Sanitär- und Umkleideräumen brannte bis auf die Grundmauern ab.

ORF

Vor wenigen Tagen ist mit dem Neubau des Restaurants am Badesee begonnen worden. Bauträger ist die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), die sich derzeit verstärkt auf derartige Kommunal-Projekte konzentriert, erklärte OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar.

ORF

Eröffnung in drei Monaten

Das Restaurant soll bereits in etwas mehr als drei Monaten eröffnet werden. Die Gemeinde Andau ist Grundeigentümer und Hauptpächter. Der Finanzierungsvertrag mit der OSG wurde auf 30 Jahre abgeschlossen, sagte Bürgermeister Andreas Peck (ÖVP). Im Anschluss an das Restaurant entsteht ein 210 Quadratmeter großer Gemeindesaal, so Peck. Der Saal werde künftig für öffentliche Veranstaltungen oder Vorträge genutzt, so Peck.

ORF

„Lokal war Lebenswerk“

Rene Tauber, bisheriger Restaurantbetreiber, übernimmt auch das neue Lokal am Badesee. „Das Lokal war unser Lebenswerk. Meine Eltern waren seit 1979 Pächter. 2003 habe ich übernommen, letztes Jahr kam dann das Unglück und jetzt hoffen wir, dass es heuer wieder vorwärts geht“, so Tauber. Die Baukosten für das insgesamt 1.300 Quadratmeter große Projekt belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro.

Link: