Badersdorf: Jüngster Bürgermeister

Im Oktober finden die Bürgermeister und Gemeinderatswahlen statt - derzeit finden in vielen Gemeinden Bürgermeisterwechsel statt. In Badersdorf ist nun Daniel Ziniel Bürgermeister. Mit 24 Jahren ist er Burgenlands jüngster Ortschef.

Bürgermeister Daniel Ziniel (ÖVP) residiert im ersten Stockwerk im Gemeindeamt von Badersdorf (Bezirk Oberwart). Derzeit ist der junge ÖVP-Ortschef gerade dabei, sich in seine neue Aufgaben einzuarbeiten. Vor acht Monaten zog er in den Gemeinderat ein, davor war seine Mutter Vizebürgermeisterin in Badersdorf.

Der neue Job macht ihm Spaß. „Natürlich freue ich mich auf das neue Amt. Es gibt natürlich viele Sachen die mich nun erwarten. Es ist sicher für mich auch eine neue, nicht alltägliche Aufgabe, die in meinem Alter sicher nicht viele erleben dürfen. Mit der Gemeindepolitik bin ich dort in Berührung gekommen, dass ich mir gedacht habe, dass ich auch das Leben in der Gemeinde aktiv mitgestalten könnte“, sagte Ziniel.

ORF

Schaffen von Wohnungen

Die ÖVP stellt in Badersdorf neun, die SPÖ zwei Gemeinderäte. Infrastrukturmäßig ist die 300-Einwohner-Gemeinde Badersdorf gut aufgestellt. Ein aktuelles Anliegen ist die Schaffung von Wohnungen. „Wir haben ein Wohngebäude angekauft, werden dies zu zwei 80 Quadratmeter Wohnungen für Jungfamilien umbauen. Im Zuge des Hochwasserschutzes ist eine Teichanlage entstanden, dort soll auch ein Wohlfühlplatzerl entstehen“, so Ziniel.

Die Gemeinde sei finanziell gut aufgestellt, in den Vorjahren sei gut gewirtschaftet worden, daher habe die Gemeinde auch etwas Geld auf der hohen Kante - Badersdorf sei Schuldenfrei, sagte Ziniel.

ORF

Finanzielle Vorzeigegemeinde

Badersdorf ist damit eine finanzielle Vorzeigegemeinde in Österreich. 1993 trennten sich die Badersdorfer von Kohfidisch. Im selben Jahr erblickte Daniel Ziniel das Licht der Welt. 24 Jahre später ist er Bürgermeister. Privat ist Ziniel bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern beschäftigt. Seine große Leidenschaft gilt der Feuerwehr, wo er die Funktion des Jugendbetreuers ausübt.