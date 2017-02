„Picture on“: Erste Bands stehen fest

Traditionell verwandelt sich am zweiten August-Wochenende das 350-Seelen-Dörfchen Bildein für ein Wochenende zum überregionalen Festivalhotspot. Jetzt stehen bereits die ersten Bands für die 18. Auflage des „picture on“-Festivals fest.

Die ersten Namen lassen schon erahnen, wie bunt und vielfältig auch das diesjährige Programm ausfallen wird. Mit Bad Religion kommen Ikonen des Punk-Rocks nach Bildein, die bereits 30 Jahre lang rocken. Less Than Jake aus Florida bringen Ska mit.

Auch dabei der deutsche Stefan Hantel, besser bekannt als Shantel. Fans härterer Klänge dürfen sich auf August Burns Red freuen. Für ruhigere Klänge werden 5/8erl in Ehr’n sorgen.

Vorverkauf läuft bereits

Markus Ecklmayr alias Max The Sax, Worried Man & Worried Boy, Polkov und Ozone Mama runden das Programm ab. Der Vorverkauf läuft bereits gut, und die bewusst klein und familiär gehaltene Besucherkapazität ist nahezu erschöpft. Das „picture on“-Festival in Bildein findet am 11. und 12. August statt. Am Donnerstag, 10. August, ist Anreise und Opening-Party auf dem Campingplatz.